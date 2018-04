Receita de culinária sofisticada… e sem chef

Formada em cinema, Sophia Tess juntou a fome à vontade de comer. Tirou do papel receitas despojadas — a maioria que aprendeu com sua mãe, escocesa — e as colocou na rede. Em parceria com a diretora e amiga Carol Delgado, criou o programa Não Sô Chef, no YouTube.

Os esquetes, gravados em sua própria cozinha, apresentam pratos e beliscos práticos em vídeos de no máximo cinco minutos, com direito a drinques e boa música, disponíveis em uma playlist, para acompanhar. Entram no ar, semanalmente, às quintas-feiras.

“A ideia é do canal é mostrar como a culinária pode ser diversificada e prazerosa para todos. Daí o nome do programa: ninguém precisa ser chef para fazer uma boa comida”, afirma.