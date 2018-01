Culinária cultural

A multifacetada chef Carla Pernambuco está em festa. Lança As Doceiras– em conjunto com Carolina Brandão, terça-feira, na Livraria da Vila da Lorena. E também na feira literária de Frankfurt, na Alemanha. “Esta é uma reedição bilíngue de um livro de receitas de sobremesas com pegada na doceria brasileira, que eu havia publicado em 2007, mas com um gostinho a mais: os textos da publicitária Tete Pacheco”, conta. Carla também está comemorando 18 anos do seu restaurante Carlota. “A mãe de tudo, onde tudo começou”, resume. A comunicação ainda é parte atuante na vida da chef. “Nunca deixei meus tempos de jornalista e publicitária para trás, o que fiz foi mesclar tudo com a gastronomia”, explica ela – que apresenta há três temporadas o programa de culinária Brasil no Prato, do canal Fox. “Sempre foquei em fazer uma comida baseada na cultura dos lugares pelos quais passei mundo afora. Com o programa, pude conhecer melhor nosso próprio Brasil. E foi justamente dessas viagens que trouxe muitas das receitas que hoje estão neste livro.” Mesmo com toda a correria, Carla não descarta abrir mais um restaurante – já tem três. “Estou estudando a possibilidade, mas só mais para frente. Meu sonho é abrir uma coisa bem pequena. Mas, antes, quero tirar um ano sabático.”

