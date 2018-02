Alex Atala se une a chefs como Janaina Rueda, Gustavo Zacchi e Eudes Assis para participar do evento Disco Xepa – tradução do Disco Soup, que acontece em Nova York, Londres, Paris e Berlim.

A festa, a ser realizada este mês no Dalva e Dito, tem como missão conscientizar as pessoas sobre o desperdício de comida no planeta.

Além de comandar as panelas, os chefs da Disco Xepa também vão… discotecar.