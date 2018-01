Emissários do governo federal procuraram a secretaria de Transportes de Alckmin para pedir orientações sobre a construção de um túnel submerso entre as cidades de São José do Norte e Rio Grande, no polo naval do Rio Grande do Sul.

Querem seguir o modelo do túnel que ligará Santos ao Guarujá, no litoral de SP – o primeiro túnel submerso do Brasil, com 1.700 metros de extensão.