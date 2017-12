Texto atualizado às 11: 30 para correção de informação.

Deltan Dallagnol, mais Thiago Lacerda, Maurren Maggi e muitas personalidades do mundo cultural e jurídico estarão hoje na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

De onde o grupo cruzará a praça, ao lado do subprocurador Nicolau Dino Neto, para entregar à Frente Parlamentar Contra a Corrupção, no Congresso as suas Dez Medidas contra a Corrupção.

Apoiadas por 2,028 milhões de assinaturas.