Crivella se afasta, mas Sara Nossa Terra Festa promove o “afé music”.

Enquanto o prefeito Marcelo Crivella, membro da Universal, sai correndo do Rio para manter distância do Carnaval, a Igreja Sara Nossa Terra promove a festa, à sua maneira, para milhares de evangélicos em todo o Brasil.

Ela acontece na sede da igreja, em Brasília, com o sugestivo nome “Conferência Jovem 2017 – Nada a Temer”. Vai de 25 a 28, não tem bebida, as marchinhas são inspiradas na Bíblia e o forte é música gospel… tipo “afé music”.

Camarotes em

Vila Madalena?

Na falta de ruas para o Carnaval, a Vila Madalena ganhou… uma arena.

Mais exatamente, um estacionamento de mil metros quadrados no qual a IA Projetos e DL7 Eventos vão abrigar foliões .

Com entrada paga, a arena oferece trios elétricos, coleta seletiva de lixo, banheiros e estação para manter as bebidas geladas.

Turismo de SP ‘comemora’

os visitantes

Desde quinta-feira a SP Turis já tinha sinais de boas notícias quanto à venda de ingressos para o Anhembi. Os lugares para a noite desta sexta-feira já estavam praticamente todos vendidos, e a lotação geral – que inclui este sábado, o domingo e daqui a uma semana o desfile das campeãs – já passava dos 70%.

A ocupação da rede hoteleira, segundo a entidade, não sofreu nenhum impacto de crise – ao contrário, está acima dos 60% e assim ultrapassou a do carnaval passado. E a cadeia Airbnb cresceu 180% em relação a 2016, ofertando 5.000 endereços na capital.