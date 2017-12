A ação do BC ontem, o leilão gigante de swap reverso que ultrapassou os US$ 8 bilhões, veio acompanhada de críticas pelo fato de o banco ter dado saída (liquidez) a um grande e conhecido grupo empresarial internacional posicionado a favor do dólar.

Por outro lado, se não tivesse feito isso, o real teria se valorizado ainda mais. Mesmo assim, o BC não conseguiu segurar a queda do dólar – impulsionada pelo crescimento das chances de sair o impeachment de Dilma.