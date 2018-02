Cristais & Rock’n’roll

Pietra Bertolazzi está a mil com os preparativos do seu e-commerce de acessórios, o 1sete1, que abre em 15 dias. Apesar do inusitado nome, não pensem que se trata de marca… estelionatária. “É que esta é a data do meu aniversário. Eu já tinha um blog batizado assim e resolvi continuar”, explica Pietra, que também desenvolveu uma linha de semijoias exclusivas para a Lool, de Luiza Setubal. “No site, optei por algo mais acessível, bem diferente da linha que leva meu nome, que é toda cravejada com cristais Swarovski”, explica a moça. Adepta do estilo rock and roll, a designer não tem medo de exagerar em suas criações. “Acredito que o acessório tem que chamar atenção mesmo, não consigo fazer nada discreto”, justifica.

