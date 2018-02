E o filme O Grande Gatsby tem deixado as editoras brasileiras em polvorosa. A Cia das Letras prepara reedição do livro, com 3 mil exemplares, além de ações nas redes sociais. Já a Leya – que também republicará o clássico de F. Scott Fitzgerald– vai mandar outras 5 mil cópias para o prelo.

É, é fácil ler Fitzgerald.