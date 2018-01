Crise reduz gastos do DNIT em programas do PAC

A crise gigante dos investimentos de infraestrutura pode ser medida pelos atuais gastos do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT) em programas do PAC.

O que eram despesas de R$ 800 milhões por mês ano passado – nos bons tempos, chegavam à R$ 1,2 bilhões – hoje são desembolsos de R$ 200 milhões mensais.

Cálculo

O PT poderá lançar Lula para 2018 com a garantia de que, caso o TRF-4 torne o ex-presidente inelegível, a chapa pode ser alterada até 17 de setembro. As regras eleitorais permitem trocas em caso de inelegibilidade até 20 dias antes da eleição.

Hello baby

Pelo Dia do Rock, comemorado quarta-feira, a Ipsos constatou que 35% das pessoas que curtem esse gênero também curtem… sertanejo.

As praças mais roqueiras do País são SP, com 22%, Curitiba com 17% e Brasília, com 16%.

Bad Timing

Cauã Reymond, que tirou o ano de folga das novelas para fazer filmes, está com alguns projetos de cinema empatados. “Infelizmente, com esse momento político, o dinheiro da Ancine não está sendo liberado. Todo mundo está adiando as filmagens para o ano que vem.”

O ator tem planos de filmar neste segundo semestre o longa Barba Ensopada de Sangue, do diretor Aly Muritiba, entre outras coisas.

Plural

Com estreia prevista para agosto, o espetáculo Pink Star, dos Satyros, aborda o conceito de… pós-família. Calçado em pesquisas sobre a “teoria queer”.

Outra vibe

Lea T. está planejando um projeto, ainda misterioso, com uma etnia indígena. Desde que se mudou há dois anos para Alto Paraíso, em Goiás, e depois de alguma visitas à Amazônia, a modelo voltou às energias para o tema.

“Cuidar dos indígenas é cuidar do Brasil. Aprendi muito com a medicina deles”, explica ela.