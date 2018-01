Crise no Rio faz Municipal apresentar ópera por 10 reais

A crise e os “custos” da corrupção estão pegando pesado na área cultural do Rio de Janeiro. Para atrair público — e um pouco mais de recursos — o Teatro Municipal carioca apresenta hoje a ópera Norma, de Bellini, com preços a partir de R$ 10,00.

E uma das componentes do elenco, a contralto Rejane Ruas, distribuiu nas redes sociais um apelo em que informa que os profissionais vão cantar sem ter recebido, ainda, o salário de março. “Nossa ‘casa’ ainda não fechou porque estamos, mesmo sem recursos, lutando desesperadamente”, diz a cantora do coro do teatro.

No seu pedido para que os amigo compareçam, ela avisa: outra apresentação será feita dia 8, à tarde, para recolher dinheiro “para comprar cestas básicas e alimentos para os colegas que estão passando necessidade”.