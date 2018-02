O quarto de Thereza Collor e Gustavo Halbreich no Hotel Splendido, em Portofino, foi assaltado com direito a maçarico no cofre. Levaram joias étnicas avaliadas em 300 mil euros, conforme antecipou o blog da coluna, ontem. A diária? 2 mil euros.

Contrataram advogado contra a rede Orient Express.