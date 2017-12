No dia em que o governo Temer divulgou o pior desempenho das contas públicas para o mês de agosto, em toda a série histórica que começou em 1997, Geraldo Alckmin fez as contas. Do Orçamento inicial programado, o Estado está R$ 600 milhões abaixo, quantia esta que deve somar R$ 1 bilhão até o fim do ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.