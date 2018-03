Prova dramática de como o baque foi pesado no setor de construção: caiu o preço do cimento no varejo.



Em um mês, o saco do produto baixou de R$ 21 para R$ 18. Uma paulada de 15% para a indústria, tida como o termômetro do setor.

