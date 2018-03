Diretores da subsidiária da Ferrous no Brasil estiveram com Paulo Hartung. Garantiram que, com crise ou sem crise, vão manter os planos para construção de um porto no sul do Estado do Espírito Santo.

