Cris Vida, da Cine – produtora onde é sócia de Raul Doria e Clóvis Melo – entrou com os dois pés… na cozinha. Assinou 11 comerciais com: Alex Atala, Henrique Fogaça, Érick Jacquin, Olivier Anquier e Edu Guedes. “O segredo para dirigir chefs é deixá-los à vontade no set.”

Justamente o que Fogaça e Jacquin não fazem durante seus programas na Band com seus alunos.