Cris Barros apoia os artistas da associação cultural Pivô

Cris Barros resolveu diversificar. A estilista virou patrocinadora da associação cultural Pivô, fundada por Fernanda Brenner. A parceria ocorreu através da Act – nova plataforma de projetos que envolvem arte contemporânea dos sócios João Paulo Siqueira Lopes e Fernando Ticoulat. “Sempre achei que moda e arte andam junto e quando descobri esse novo projeto, que incentiva marcas a patrocinar artistas, resolvi apoiar”, explica Cris, que passou a ser uma das 12 patronas que financiam os artistas do espaço de arte do edifício Copan. Mas a estilista garante que a parceria não fica só no financeiro. Cris e Fernanda estão a milhão bolando ações diferentes para fazer na galeria.

