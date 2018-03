Crimes atribuídos a Battisti pela Justiça italiana estão prescritos

Nos cálculos de quem acompanha o “caso” Césare Battisti, apesar do episódio de ontem na fronteira com a Bolívia são escassas as chances de que ele seja extraditado para a Itália.

Um dos argumentos é que os crimes a ele atribuídos pela Justiça italiana estão prescritos. Outra hipótese, a de que a decisão de Lula em 2010 pudesse ser anulada, perdeu a validade em 2015.

Leia mais notas da coluna:

