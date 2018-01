O MPF foi acionado pela família de Vírgilio Gomes da Silva, que participou do sequestro do embaixador americano em 1969. A viúva Ilda exige que o Estado encontre os restos mortais do guerrilheiro. O Exército já assumiu a responsabilidade pelo crime.

