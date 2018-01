Carol Trentini ganhou do amigo Alexandre Herchcovitch a criação dos vestidos de suas madrinhas. A top se casa no dia 3 de março. “Cada uma delas vestirá uma cor diferente, em tons claros”, explicou o estilista. “Queria retribuir a participação da Carol no meu desfile.”

Hoje, ela abre e fecha a passarela de Herchcovitch na SPFW.