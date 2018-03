Todos puxando o freio de mão e a Votorantim, acreditando estar preparada para momentos difíceis da economia que sempre geram oportunidades, vai investir nada menos que R$ 3,5 bilhões em 2015.

Em 2014, foram R$ 2,4 bilhões.

Crescendo 2

Parte destes recursos, segundo José Roberto Ermírio de Moraes, no Brasil e o restante no exterior. O alvo são novas fábricas de cimento no nordeste do País e significativa ampliação da mina de zinco em Vazante, Minas Gerais. Para indústrias na Turquia, EUA e Bolívia.