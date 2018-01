Os bancos credores da J&F têm como certo o cumprimento do memorando de entendimento assinado com as empresas da holding. Ele prevê um ano de prorrogação dos débitos e tudo que entrar de recursos provenientes de venda de ativos vai quitando o estoque. “Não vão mudar isso” assegura respeitado banqueiro.

