Cozinha digital

Depois de 16 anos à frente de uma das mais tradicionais escolas de gastronomia de SP, Paula de Moraes Rizkallah está migrando seu Atelier Gourmand do ambiente físico para o digital, com o lançamento do aplicativo global goU. “Foi longa a transição, quase dois anos. Fizemos vários experimentos e percebemos que tivemos uma grande aceitação. Até que, agora, chegamos nesse app bem completo”, explica a empresária. A ferramenta – que será lançada em 52 países – oferece, além de seu protocolo de receitas, vídeos com técnicas culinárias e a colaboração de diversos chefs, como Alex Atala e Erick Jacquin.

