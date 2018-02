Novidade no Masp: o auditório do museu passará a receber temporadas regulares de teatro. Com patrocínio já fechado, apresentará peças de sexta a domingo – um jeito de incrementar o orçamento, aproveitando a escassez de salas em São Paulo.

Reformado há cinco anos, o local passou por pequenas adaptações para receber até 374 espectadores. A estreia é dia 22, com Camille e Rodin, de Elias Andreato.