Couture Carioca

A parisiense radicada no Rio de Janeiro, Karine Fouvry é, na verdade, uma cidadã do mundo. “Já morei na Irlanda, Estados Unidos e Itália, para acompanhar meu marido, que é musico clássico, mas foi no Rio que criei raízes”, conta a estilista da mais nova marca franco-carioca, a Karine Fouvry Paris. “Antes desenhava roupas só para o meio artístico. Mas, a pedidos, em abril do ano passado criei a primeira coleção para todas as mulheres”, explica a francesa, que une a alfaiataria típica de seu país às estampas brasileiras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.