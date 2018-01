Couro e madeira

Lissa Carmona ficou mais de um ano pesquisando o acervo do Instituto Lina Bo Bardi atrás de desenhos e rascunhos de móveis da multiartista italiana, que este ano completaria 100 anos . “O mobiliário da Lina é muito rico. Com o material que juntamos, recriamos 12 peças, entre mesas e cadeiras, que ela desenhou entre as décadas de 1940 e 50”, explica Lissa, que ao lado de sua mãe, Etel Carmona, já reeditou peças de artistas como Oscar Niemeyer, entre outros. A cadeira tripé de metal, a poltrona de auditório do Masp, outra com bolas de latão e a poltrona Balanço (foto) serão as quatro primeiras peças a serem lançadas. “Preferimos lançar aos poucos”, afirma. Na sexta-feira, Lissa recebe 50 convidados, para um almoço na Casa de Vidro – onde a artista vivia com o marido em São Paulo. “Vamos servir receitas que a Lina fazia, como tapioca, tudo na mesa em que ela recebia seus convidados. Estamos chamando de Experiência com Lina Bo Bardi”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.