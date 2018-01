Corte e recorte

O chileno Enrique Rodríguez veio para São Paulo em 1992. E ficou. Em seu galpão, na região da Augusta,ele cria um universo em três dimensões que pode ser admirado nos principais… hospitais da cidade, como Einstein e Sírio-Libanês. “Não foi algo planejado”, diz, divertido. Formado pela PUC de Santiago, o artista viu, nos últimos anos, suas telas ganharem as paredes dos resorts do Beach Park, em Fortaleza; e de restaurantes como o Kinoshita e o Clos de Tapas, em SP. Também é dele parte do cenário do reality show The Voice, da Globo. Enquanto se prepara para entrar no mercado norte-americano em 2015 – por meio de uma multimarcas –, Enrique comemora: uma de suas obras foi aplicada no trailer que a Veuve Clicquot leva, a partir deste mês, a alguns dos melhores endereços de Sampa.