A crise chegou ao Teatro Municipal. A ópera Così Fan Tutte, que encerraria a temporada lírica do ano, foi cancelada. Motivo? Remanejamento do orçamento e “impacto da variação cambial”. O espetáculo La Fura Dels Baus foi transferido do mês que vem para 2016.

O Municipal está devolvendo o dinheiro aos espectadores.