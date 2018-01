Corrupção e desemprego no topo das preocupações

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil é a corrupção a maior preocupação para entrevistados da Cambridge Analytics/Ponte – a consultoria que cuidou da campanha presidencial de Donald Trump. Respectivamente, 33% e 18%.

Já nas regiões Nordeste e Sul, o que vem em primeiro é o desemprego, com 21%.

Segurança perde para

desemprego ou educação

Para chegar a esses números, a consultoria fez duas pesquisas. Uma quantitativa, com 22,5 mil entrevistados de todas as regiões. E outra, qualitativa, com 40 grupos em SP, Recife, Manaus, Cuiabá e Curitiba.

Também é interessante observar que a segurança é importante, mas não mais crucial que o desemprego – ou então, no caso do Sul e Sudeste, que a educação.