Corrida pelo patrimônio

Há boas razões para que a recuperação arquitetônica de São Luiz do Paraitinga siga exemplarmente as linhas originais. A cidade seria declarada Patrimônio Histórico Nacional (é apenas estadual) ainda este ano.

Para não atrapalhar aquele plano, as reformas têm de ser coisa de profissional. Essa é a prioridade de Alfredo Manevy, interino de Juca Ferreira na Cultura, que vai à cidade na terça. Com ele vão o presidente do Iphan, Luiz Fernando de Almeida e técnicos – que já atuam com o Condephaat na região.

Corrida 2

Prático e rápido, Eduardo Suplicy enviou carta a Lula pedindo que visite a cidade, com uma comitiva de ministros, o quanto antes.

Frequentador da cidade há três décadas, o petista percorreu suas ruas, na terça, ao lado do único prefeito petista da região, José Augusto de Guarnieri, de Santo Antonio do Pinhal.