Corrida em dupla

Idealizada pelas sócias Anna Guinle e Marina Rovery, a Lauf nasceu da ideia de levar moda e charme para mulheres esportivas e ativas. Além da preocupação com o estilo e conforto, as sócias mergulharam na tecnologia contemporânea para desenvolver peças próprias de triathlon, como tecidos de compressão que auxiliam na circulação, por exemplo. “Como somos triatletas, entendemos as reais necessidades de quem irá usar o produto e fazemos disso um grande diferencial”, afirma Marina.

Além do e-commerce e uma franquia em Cuiabá, a dupla já nutre planos de abrir uma pop-up em São Paulo. “O público paulista terá oportunidade da oferta da coleção completa, incluindo peças mais conceituais, junto com o lançamento das linhas de ioga, balé e surf”, completa Anna.