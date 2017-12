Corrida eleitoral nas redes sociais

A corrida eleitoral em SP está confusa até nas redes sociais. Cada uma destas mídias tem seu queridinho. Pelo menos, é o que aponta pesquisa da Socialbakers, empresa de análise de desempenho de mídias sociais.

No Instagram, Russomanno é o que tem mais seguidores (408.613), mas é Haddad que posta mais conteúdo e Doria que registra mais interações. No Facebook, também é Russomanno que leva em número de fãs (688.248), mas quem produz mais conteúdo é Erundina e quem tem mais interação é Haddad.

Já no Twitter, quem ganha é Haddad, com 178.343 seguidores. É ele também quem mais posta e mais tem interações no microblog. Marta, por sua vez não se destacou na análise.

O levantamento foi feito entre 13 e 21 de setembro.