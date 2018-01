O pessoal que produz equipamentos militares está rindo à toa. Só em dezembro estiveram no País, em contatos com Embraer, Avibrás Aeroespacial e outras, quatro delegações – duas da América do Sul, uma da África e uma da Ásia.

Os visitantes foram objetivos: não se discute preço se o prazo de entrega das encomendas for curto.

Outra leitura, preocupante, dessa informação: vem mais conflito por aí?