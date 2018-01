Os TREs do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul disputaram, no domingo, o título de… campeão de velocidade na apuração de votos.

A corte do MS publicou comunicado comemorando a vitória. E o presidente do tribunal do DF, Romão Cícero de Oliveira, parabenizou, em e-mail,servidores e juízes pelo feito.

Corrida 2

Indagado, o TSE bateu o martelo: MS tem razão.