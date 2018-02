Paulo Maluf pode se livrar de responder por corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha – penas, somadas, de mais de 20 anos de prisão – no processo que apura, no STF, irregularidades nas obras de canalização do córrego Água Espraiada.

Nas alegações finais do processo, Roberto Janot (que, em outro processo, defendeu, ontem, que o TSE barre a candidatura do político) pede a condenação dele, do filho, Flávio, e de outras duas pessoas. Mas deixa claro: em relação a Maluf, esses crimes já prescreveram. Afinal, o deputado tem mais de 70 anos.

Isso não afeta, ressalte-se, outro pedido do procurador-geral da República: que pai e filho devolvam R$ 32,5 milhões à Prefeitura de São Paulo.

Aliás, a ação penal pode terminar sem que ninguém seja punido – caso não haja julgamento até o ano que vem. Quando ela completa uma década.