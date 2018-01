Correria pré-festa

Flavia e Paola Picciotto, mãe e filha e sócias da 100% Eventos — empresa de mobiliário e montagens especiais para eventos que nasceu há 14 anos — estão na maior correria para deixar tudo nos trinques para a noite de quinta-feira, no Hotel Unique.

Há mais de seis anos, a dupla monta o Baile da Vogue . Esse ano, elas estão às voltas com milhares de metros de tecido e mais de quatro caminhões de móveis e peças para executar a decoração… Lady Zodiac, tema da festa.

O cenário criado por Wado Gonçalves, da Agência B Ferraz é luxuoso nos mínimos detalhes. “Supervisionamos de perto toda a operação de montagem da festa que dura quetro dias sem parar”, contou Flavia.

As duas posaram no galpão de quase 10 mil metros entre as mais de 50 mil peças que farão parte do agito.