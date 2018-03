No caso da quebra do Banco Nacional, a família Magalhães Pinto teve seus bens arrestados. No do Banco Boavista, a família Paula Machado também. E quem é que não se lembra do Banco Econômico ou do Bamerindus?

A grande diferença foi que o Proer usou dinheiro do Tesouro Nacional para equacionar a situação evitando caos no mercado financeiro. E este Proer agora usou dinheiro privado.