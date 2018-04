No meio da crise, surge o novíssimo Banco Gerador, que abre suas operações dia 29, no Recife. Com a presença de Henrique Meirelles.

