Ato de teimosia. Foi assim que Nizan Guanaes avaliou, no bom sentido, o surgimento do primeiro hotel Four Seasons no Brasil, idealizado pela Iron House – braço imobiliário do Grupo Cornélio Brennand – em parceria com a Abu Dhabi Investment Authority. Trata-se do primeiro investimento direto, no País, desse fundo dos Emirados Árabes Unidos.

A apresentação do projeto se deu em jantar no MuBE, anteontem, para 300 pessoas. Com direito a entrevista ao vivo de FHC feita por Roberto D’Ávila.