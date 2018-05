Cardiologistas querem estabelecer um valor mínimo pelo exame ergométrico – aquele da esteira – repassado pelos planos de saúde. Por ser pequeno, é, muitas vezes, realizado por enfermeiros – sem o acompanhamento necessário do médico. Membros da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Conselho Federal de Medicina se reuniram ontem com representantes de planos de saúde e da CEF. Na tentativa de consenso.