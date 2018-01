O advogado de Neymar dirá hoje, no Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne (Suíça), que a Fifa “interveio discricionariamente na competência da Conmebol”, ao determinar que o jogador deve ser punido já nos jogos contra Chile e Venezuela – durante eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Pedro Fida insiste em que se atenda à risca o regulamento da Conmebol: punições da Copa América devem ser cumpridas… em jogos da própria Copa América.