O governador Eduardo Braga, do Amazonas, tem uma arma que considera decisiva para levar alguns jogos da Copa de 2014 para Manaus: “É a única cidade que se compromete a fazer a carboneutralização de toda a competição.”



Traduzindo o ambientalês: ele promete compensar com um valor de mercado, em um fundo ambiental, cada tonelada de carbono emitida durante os jogos da Copa no Brasil.

