Durante os 23 anos em que esteve à frente da coleta de doações para a Universidade de Yale, David Swensen, papa do investimento institucional, angariou nada menos que… US$ 20 bilhões.

Ele conta tudo no livro Desbravando a Gestão de Portfólios, que será lançado pela Editora Bei em maio – com presença do autor.