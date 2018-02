Antes do debate da CNBB, terça, foram vistos jantando juntos Levy Fidelix, Pastor Everaldo, Eduardo Jorge e Luciana Genro– na pousada Bom Jesus, em Aparecida.

A mesma onde se hospedaram os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

Convescote 2

Aécio chegou cedo, mas preferiu não comer – tomou café no gabinete de Dom Damasceno e depois rezou. Para poupar a voz, Marina apareceu às 21 horas. E Dilma, apenas poucos minutos antes do confronto com os adversários.