Conversas entre Rede e Joaquim Barbosa chegam a impasse

As conversas entre a Rede e Joaquim Barbosa chegaram a um impasse. Líderes do partido tiveram a impressão de que ele só se filiará se for cabeça de chapa na disputa pela Presidência.

O convite para ser vice na chapa – feito também a Ayres Britto, segue em aberto. A legenda gostaria de ter um vice oriundo do MP ou do Judiciário.

REDE também abriu

portas para Dallagnol

À procura de candidato ao Senado no Paraná, em reunião sobre Lava Jato o partido de Marina também abriu as portas a Deltan Dallagnol.

