Xico Graziano acha que, com a decisão de Obama e da China, vai esquentar a reunião dos governadores pelo clima – um grupo independente e fora do jogo das potências – no dia 15 de dezembro, em Copenhague.

Como? O recuo dos dois países vai intensificar a cobrança de Estados como São Paulo e Califórnia, que já fizeram a lição de casa.