Conversa franca

Não há expectativa de que novas medidas econômicas sejam anunciadas hoje, depois do encontro entre Dilma e Guido Mantega.

Segundo se apurou ontem, no Planalto, o ministro deve explicar – agora pessoalmente – o porquê do ‘pibinho’. A Fazenda atribui o fraco desempenho da economia a um erro do IBGE. Mais precisamente, no cálculo do consumo do governo, baseado em dados do BC.

Conversa 2

Mantega aposta que o instituto vai rever seu procedimento e fazer a compensação.

Na semana passada, Dilma enfrentou agenda difícil, cheia de negociações. Mas o que irritou a presidente mesmo foi o PIB. Não pelo número, mas pelo grave erro de projeção.