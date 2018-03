Controlar, nem pensar

A crise pode ser enorme, mas os executivos continuam com um pé atrás quando se fala em supervisões e controles. Pesquisa encomendada pelo Allen & Overy, um dos cinco maiores escritórios de advocacia do mundo – e recém-chegado ao Brasil -, mostra que praticamente metade da classe não quer saber de palpites ou fiscalização dos empréstimos bancários.



Foram ouvidos 735 CEOs de todo o mundo no início de novembro e 45% se mostraram arredios a tais medidas. Enquanto 53% dos asiáticos admitem a idéia, apenas 36% dos norte-americanos e britânicos concordam que maior supervisão possa ser uma boa coisa.

