Contrato renovado

Luís Fernando Massonetto, secretário de Negócios Jurídicos de Haddad, prorrogou por mais 12 meses o contrato da Prefeitura com 0 escritório britânico Lawrence Graham.

Os advogados estrangeiros continuarão representando a Prefeitura no processo de repatriação dos US$ 28 milhões que teriam sido desviados de uma obra pública em São Paulo durante a gestão Maluf para as contas de duas empresas offshore vinculadas ao deputado na Ilha de Jersey.

Em novembro, a Corte de Jersey concluiu que os recursos foram desviados para as contas de duas empresas ligadas à família de Maluf. Na mesma decisão, a Justiça ordenou que o dinheiro seja devolvido. O deputado nega ter contas no exterior.