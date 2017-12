O Condephaat recebeu proposta, segunda-feira, de representantes da XYZ e do Jockey para resolver o impasse da arena que está sendo construída no clube. Mantêm o projeto do jeito que está – forma que foi recusada pelo órgão de patrimônio –, mas prometem doar 10% da receita para restauração do Jockey.

Segunda-feira haverá novo encontro na sede do órgão para discutir o pleito.